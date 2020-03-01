Başkan Erdoğan, İdlib'de asıl hedefin Türkiye olduğunu belirtti. "Orada ne işimiz var" diyenlere cevap verdi: Suriye'ye Esad'ın değil halkın davetlisi olarak gittik. Onlar 'Tamam, iş bitti' demeden çıkma niyetimiz de yok.

Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Pendik'teki cenazesine katıldı. Yakınlarına taziye dileğinde bulundu.







BABAYA VEDA

İdlib'de vatan uğruna can veren kahramanlar, dün son yolculuğa uğurlandı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki törenlerde milyonlarca kişi şehitlerimize ağladı.

Adanalı Uzman Çavuş Selman Cankara'nın minik oğlu Uygar'ın vedası yürekleri dağladı.







KINALI KUZULARI CENNETE UĞURLADIK

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul Pendik'te cenaze töreni yapıldı. Törene katılan Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Biz biliyoruz ki şehitlerimiz, sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır." Kahraman asker, cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.







SİLAH ARKADAŞI ORADAYDI

Şehit Emre Baysal'ı uğurlamaya silah arkadaşı da gitti. İdlib'deki saldırıda kolundan ve başından yaralanan Gazi Resul Uysal, arkadaşı için dua etti. Kahraman gazinin üzgün hali dikkat çekti.







Başkan Erdoğan, Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı. Burada baba Uğur Baysal'a başsağlığı ve sabır diledi.







ŞEHİT YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN

Kahraman asker için dün Afyonkarahisar Dinar'da cenaze töreni yapıldı. Törene, onbinler katıldı. Anne Arzu Şahin, oğlunun tabutuna sarılıp "Sarı kuzum" diye ağladı.







Eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin'in gözyaşları bir an olsun durmadı.







ŞEHİT ONBAŞI AHMET SAYGILI

Kahramanmaraşlı askerin cenaze törenine 5 bin kişi katıldı.







4'ü uzman çavuş 7 çocuk babası Hüseyin Saygılı, oğluyla şöyle vedalaştı: Ağlamayacağım. Ağlayıp da hainleri sevindirmeyeceğim. Sen benim evladımdın ama şimdi 80 milyonun şehidi oldun. Rahat uyu oğlum.







ŞEHİT ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ

Kahraman asker Antalya Finike'de toprağa verildi.







Törende güçlükle ayakta durabilen baba Salih Korkmaz'ın şu sözleri yüreği titretti: "Oğlumla 15 gün önce görüşmüştüm. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne nur, güzellik yansımış' dedim."







ŞEHİT UZM. ÇVŞ. SELMAN CANKARA

Kahraman asker, ardında 1.5 yaşındaki oğlu Uygar'ı emanet bıraktı. Adana'da düzenlenen törende uzun uzun babasının tabutuna bakan Uygar, yürekleri dağladı.







Eşi Semra Cankara, evladına sarılı teselli bulmaya çalıştı. Anne Döndü Özgüner'in "Ben şimdi kimin yolunu gözleyeceğim" sözleri herkesi ağlattı.







İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in acı haberi Yozgat'a, Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'a, Uzman Onbaşı Muhammet Yılmaz'ın ise Kütahya'ya ulaştı.

ŞEHİT BAYRAM OLGUN: Memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Annesi Döne Olgun, "Bayramım, bugün senin bayramın" diye ağıt yaktı.





ŞEHİT ALİ TAŞÖZ: Kayseri'de düzenlenen törende kahramanı annesi Pembe Taşöz asker selamıyla uğurladı.



ŞEHİT AKİF AKÇADAĞ: Memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



ŞEHİT MUSTAFA BAYRAKDAR: Memleketi Hatay'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.



ŞEHİT MUHARREM ÖĞÜTÇÜ: Memleketi Bingöl Karlıova'da sonsuzluğa uğurlandı.



ŞEHİT M. MUHAMMED AKAY: Göreve 1 ay önce başlayan asker, Mersin'de toprağa verildi.



ŞEHİT TOLGA CAN YILMAZ: Memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

ŞEHİT ADEM AKIN: Tokat'ta toprağa verildi.



ŞEHİT GÜVEN KURTULMUŞ: Bitlis şehidi, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.



ŞEHİT BİRHAN ER: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde toprağa verildi.





ŞEHİT BATUHAN TANK: Osmaniye'de binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.



ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL: Memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



ŞEHİT AHMET ALPASLAN: İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.



ŞEHİT EMİN YILDIRIM: Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

ŞEHİT VEYSEL GÜNAY: Gaziantep'te sonsuzluğa uğurlandı.



ŞEHİT OSMAN AK: Mersin'de 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.



ŞEHİT TAYFUN PEKEL: Samsun'da toprağa verildi. Annesi Menşure Gürdal, "Oğlum, kalk ayağa" diye ağladı.

ŞEHİT CUMA BAĞTUR: Hatay'da yapılan ilk törenin ardından cennete uğurlandı.



ŞEHİT MEHMET ORHAN: Tekirdağ Saray'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT RECEP BEKİR: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.





ŞEHİT NİHAT KARA: Tekirdağ Saray'a bağlı Büyükyoncalı'da toprağa verildi.



ŞEHİT ALİ TURGUT: Memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



ŞEHİT SELİM NERGİZ: Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde toprağa verildi.



ŞEHİT HALİL ÇANKAYA: Ankara Sincan'da bugün cennete uğurlanacak.





Sırrıberk ARSLAN-Halit TURAN-Ali ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Ceyhan TORLAK-Mehmet BONCUK-Yaser ÇAPAROĞLU-Fırat KESKİNKILIÇ-İhsan TUNÇOĞLU-Bekir COŞKUN-Necdet ÇAKIR-İlhan DEMİRCİOĞLU-Şaban YILMAZ-Metin HARIKÇI-Durhasan ŞAHİN-Levent SİLİSTRE-Tarık YILMAZ