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Şehitlerimize hakaret eden ’lı hain, PÖH tarafından yakalandı!

'de 33 askerimizin şehit olmasının ardında paylaştığı videoda kahraman askerlerimize hakaret eden "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye alçakça ifadeler kullanan sempatizanı , tarafından evinden alındı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 03:24
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 03:41
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'nin bölgesinde 33 askerimizin şehit olmasının ardında paylaştığı videoda kahraman askerlerimize "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye alçakça ifadeler kullanan isminin olduğu öğrenilen 'lı, sosyal medya hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter'da vatandaşlar "Bu şerefsiz derhal yakalanıp hesap versin" yorumunda bulundu..

Çektiği videolarda sarf ettiği sözlerle büyük tepki toplayan PKK'lı güvenlik güçleri tarafından takibe alındı.

PÖH EVİNDEN ALDI
Kısa süre içerisinde ikamet adresi tespit edilen PKK'lı Reşat Muaz, tarafından evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

YALVARARAK AĞLADI
Sosyal medya üzerinden, şehitlerimizle alay ederken sürekli gülen PKK'lı Reşat Muaz'ın Özel Harekat Polislerini karşısında görünce yalvararak ağladı.

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