Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 askerimizin şehit olmasının ardında paylaştığı videoda kahraman askerlerimize "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye alçakça ifadeler kullanan isminin Reşat Muaz olduğu öğrenilen PKK'lı, sosyal medya hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter'da vatandaşlar "Bu şerefsiz derhal yakalanıp hesap versin" yorumunda bulundu..

Çektiği videolarda sarf ettiği sözlerle büyük tepki toplayan PKK'lı güvenlik güçleri tarafından takibe alındı.

PÖH EVİNDEN ALDI

Kısa süre içerisinde ikamet adresi tespit edilen PKK'lı Reşat Muaz, Özel Harekat Polisleri tarafından evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

YALVARARAK AĞLADI

Sosyal medya üzerinden, şehitlerimizle alay ederken sürekli gülen PKK'lı Reşat Muaz'ın Özel Harekat Polislerini karşısında görünce yalvararak ağladı.