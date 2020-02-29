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Son dakika: ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Son dakika haberi... , beraberinde Genelkurmay Başkanı , Kara Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

  • Güncel
  • 01.03.2020 01:16
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 02:05
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Akar ve komutanlar sıfır noktasında

, beraberinde Genelkurmay Başkanı , Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. 'ne geçti.

Akar, Orgeneral Güler, Kara Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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