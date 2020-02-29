İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden Şehit Nihat Kara'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Şehit Nihat Kara'yı son yolculuğuna uğurlamak için Aziziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit askerin naaşı Aziziye Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde genç şehidin ailesi ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

"BUGÜN BİZİM DÜĞÜN GÜNÜMÜZ''

Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan hafız ağabey Suat Kara, ''Biz Kur'an kursunda okurken birbirimizle yarışıyorduk. O zamanlar ben onu kendime rakip görmüyordum, kendime güveniyordum. Meğer o benden çok öndeymiş. Bu bizim için çok büyük bir gururdur. Benim kardeşim daha önce yaralandı geldi. İstese durabilirdi fakat o görevine geri döndü. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizim düğün günümüz'' dedi.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Genç şehidin cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Törende şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, ''Milletimiz ve devletimiz büyüktür. Bu tür acıları devletimize yaşatanlardan en ağır şekilde hesabını soracağız'' ifadelerini kullandı.