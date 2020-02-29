MSB görüntüleri paylaştı! Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu

Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısının ardından TSK, rejim güçlerini vurmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.