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MSB görüntüleri paylaştı! Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu

Esad rejimi unsurlarının vurulduğu yeni bir görüntüyü paylaştı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda etkisiz hale getirilen rejim unsuru sayısının 2100'ü geçtiği bildirildi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 22:08
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 22:14
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Esad rejiminin 'deki hain saldırısının ardından , rejim güçlerini vurmayı sürdürüyor.

'ndan yeni bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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