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katil Esad'ın generallerini vurdu!

, ’de 34 kahraman askerimizi şehit eden Esad güçlerine acımıyor. Üst üste düzenlenen operasyonlarda Esad’ın sivil katliamlarını yöneten Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve , TSK operasyonuyla öldürüldü. ’nin operasyonları karşısında paniğe kapılan komutanların acil toplantı yaptığı yer bombalandı. ’lar o karargahı nokta atışıyla vurarak katilleri yok etti

  • Güncel
  • 01.03.2020 07:29
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 07:35
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TSK katil Esad'ın generallerini vurdu!

'nin kentinde ateşkesi sağlamak üzere bölgeye giden askerlerimize yönelik destekli rejim güçlerince gerçekleştirilen hava saldırısında, şehit olan 34 kahraman askerimizin kanı yerde kalmadı. tarafından -İdlib sınırında yer alan bölgeye yönelik 'larla gerçekleştirilen nokta operasyonunda katil 'ın sağ kollarından biri olan 124'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun, yanındaki iki üst düzey komutan ve beraberindeki rejim askerleri öldürüldü.

TOPLANTI HALİNDEYDİLER
İdlib'de önceki gün Esad'a bağlı rejim askerleri tarafından bölgede ateşkesi sağlamak amacıyla bulunan askerlerimize yönelik hava saldırısı düzenlendi. Rusya destekli rejimin saldırısında 34 askerimiz şehit olurken, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından hava destekli harekât başlatıldı. Rejim güçlerinin hedef alındığı hava harekâtında, Esad'a ağır bir darbe indirildi. Saldırıdan sonra paniğe kapılan Esad'a bağlı bir grup komutanın Halep-İdlib sınırında bir bölgede toplantı halinde olduğu belirlendi.

İstihbarat birimlerinin İHA'larla belirlediği koordinatlarla söz konusu bölgede rejim güçlerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düğmesine basıldı. SİHA (Silahlı ) tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla komutanların toplantı yaptığı söz konusu ev milli mühimmat olan Mam-l ve Mam-c füzeleriyle vuruldu.

Hava harekâtında, Esad'a bağlı rejim ordusunun 124'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun'un yanı sıra Tuğgeneral İsmail Ali ve ile birlikte 20'ye yakın asker öldürüldü. Tuğgeneral Rahmun'un katil Esad'ın sağ kollarından biri olduğu belirlendi.
Suriye'de 9 yıldan beri devam eden iç savaş sırasında birçok yerde görev alan Tuğgeneral Rahmun ve beraberindeki komutanların Halep ve İdlib'te sivillerin katledildiği saldırıların emrini verdiği belirlendi.

HULUSİ AKAR SINIRDA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar 'da sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

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