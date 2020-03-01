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Son dakika: İçişleri Bakanı yurt dışına giden göçmen sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısında son durumu açıkladı. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" dedi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 10:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.03.2020 10:23
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Türkiye'den ayrılan göçmen sayısında son durum

İçişleri Bakanı , Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısında son durumu açıkladı. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" dedi.

RAKAM 47 BİN 113'TÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.

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