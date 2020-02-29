Sınıra hücum eden yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
Son dakika haberi... Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti.
SINIRLAR MÜLTECİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Avrupa ülkelerine doğru bütün kara ve deniz sınırları mülteci geçişlerine açıldı. Kararın alınmasının ardından, İstanbul, Çanakkale, Edirne, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mülteci, Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek için harekete geçti. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyrukluların da bulunduğu mülteciler, sınır kapılarının yanı sıra lastik botlarla Yunan adalarına ulaşmaya çalıştı.
KORKU VE PANİK SARDI
Ankara'nın göçmen kararının ardından Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenlik tedbirlerini artıran Yunanistan, Türkiye ile sınır bölgelerinde askerî devri faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yunanistan'ın, göçmelerin geçişlerine izin vermediği, ses bombaları ile mültecileri geri püskürmeye çalıştığı bildirildi. Bulgaristan da Türkiye sınırında ek güvenlik tedbirleri aldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akınına karşı Türkiye sınırında bin asker göndermeye hazır oldukları ifade etti.
AB SÖZÜNÜ TUTMADI
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1,5 milyon, 2015'te ise 2,5 milyondu. 18 Mart 2015 yılında AB-Türkiye arasında imzalanan mutabakata göre Suriyeli mülteciler Türkiye sınırları içerinde tutulacak; AB ise bu karşılık olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vizesiz dolaşma hakkı ve mültecilere yönelik maddi destek sağlama konusunda adımlar atacaktı.