Sınıra hücum eden yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

AB SÖZÜNÜ TUTMADI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1,5 milyon, 2015'te ise 2,5 milyondu. 18 Mart 2015 yılında AB-Türkiye arasında imzalanan mutabakata göre Suriyeli mülteciler Türkiye sınırları içerinde tutulacak; AB ise bu karşılık olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vizesiz dolaşma hakkı ve mültecilere yönelik maddi destek sağlama konusunda adımlar atacaktı.