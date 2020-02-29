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Avrupa'da göçmen paniği! Akın akın gidiyorlar

Son dakika haberi... Yunanistan adalarına yakın konumdaki Ege sahillerinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşanıyor. Yunanistan'a gitmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelen göçmenler, Midilli Adası'na geçmek üzere Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga koylarında toplandı. Bazı göçmen botları Midilli Adası'na ulaştı. Lastik botların denize açıldığı diğer kıyı ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla Sisam Adası'na yakın konumdaki Güzelçamlı mevkisine gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kişilik grup, lastik botlarını denize indirdi. Avrupa, yoğun göçmen akının ardından panik yaşanıyor.

29.02.2020 13:37 - Son Güncelleme: 29.02.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





