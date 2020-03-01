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'ların rejime verdiği zarar yandaşlarını korkuttu: "Bu nasıl olur?"

, 'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrası rekim güçlerine aman vermiyor. 'larla Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemini çalışır haldeyken vurduğu görüntüleri yayınlanmıştı. Türkiye'nin SİHA'larla rejimine verdiği zarar, terör örgütü yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı. PKK yanlısı yazılarıyla bilinen Hollandalı araştırmacı ve serbest gazeteci Wladimir Wilgenburg, sosyal medya hesabından İdlib bölgesindeki hava sahasının Rusların kontrolünde olduğuna dikkati çekerek SİHA'ların durdurulamamasını sorguladı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 08:47
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 08:49
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SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu!

Başkan 'ın gün içinde yaptığı açıklamaya göre, 'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü. Aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi. Ayrıca uçak pistleri, silah mühimmat depoları, hava savunma sistemleri, uçak hangarları, kimyasal silah üretim tesisleri gibi birçok yer ateş altına alınarak tahrip edildi.

PKK YANDAŞLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRADI
Ortaya çıkan bu tablo, yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı. PKK yanlısı yazılarıyla bilinen Hollandalı araştırmacı ve serbest gazeteci Wladimir Wilgenburg, sosyal medya hesabından bölgesindeki hava sahasının Rusların kontrolünde olduğuna dikkati çekerek 'ların durdurulamamasını sorguladı.

Yazılan cevaplarda bir PKK yandaşı, bu durumun 'deki sözde PKK bölgesi için de geçerli olduğunu yazarken, diğer bir kullanıcı da "Ben de aynı şeyi merak ediyordum." ifadesini kullandı.

Başka örgüt yandaşları, "Bunların hepsi yalan.", "İlginç şeyler oluyor.", "Türkiye değil, vurdu." şeklinde ifadeler kullandı.

Hatta bir kullanıcı, 'nın Suriye'den hava savunma sistemini devreden çıkarmasını istediğini iddia ederek Türkiye'nin SİHA kabiliyetine açıklama getirmeye çalışırken bazıları da "Rusya'nın izin vermiş olabileceğini" yazdı.

ÇALIŞIR HALDEKİ SAVUNMA SİSTEMİNİ İMHA ETTİ
Dün, 'nin SİHA'larla Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi operasyonel haldeyken vurduğu görüntüler yayımlanmıştı.

Pantsir-S1'in tepesindeki SİHA'yı tespit edememesi dikkati çekerken, bu durumun Türkiye'nin elektronik harp sistemleri kullanarak radarları kör etmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.

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