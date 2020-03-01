Başkan Erdoğan'dan Putin'e: Önümüzden çekilin

Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı:Şehit düşen her evladımızın acısı yüreğimizi dağlıyor. Bin yıldır topraklarımızı vatanımız kılmak için yürüttüğümüz mücadeleyi verdiğimiz sayısız şehitler kervanına bu acıları ilave etmemiz gerekiyor. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. İDLİB harekatımızda 366 şehidimiz var. 20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım ve milletim adına başsağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum.

Sayın Putin'e de söyledim.Menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz. Yani 2-3 tane üsse, Tarsus'ta bir deniz üssü, içeride iki tane işte Lazkiye'de, vesairede üsse işte bir Hmeymimleri var bunların var meşhur, kurun, bundan bizim bir derdimiz yok.Dün gece Trump diyor ki 'Burada Putin'in ne beklentisi var?' Bunları söyledikten sonra bir de 'Kamışlı'da bir petrol olayı var' dedim.diye sordu.dedim.Sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.Geçmişi 1.5 asrı bulan pek çok hak, özgürlük, insani talep, geri kalmışlık sorunlarını birer birer çözerek Türkiye 'yi 81 vilayeti ve 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla bölünmez bir bütün haline getirdik.Aynı şekilde ekonomide ve temel hizmet altyapısında sağladığımız genel iyileşmeyle tüm vatandaşlarımızın hayat seviyelerini yükselttik.Çatımızın üzerine çıkmaya yeltendiler. Duvarlara merhume annemle ilgili haşa edepsizce, hayasızca sloganlar yazdılar. Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ni 3 gün, 3 gece işgal ettiler ve orada bira şişelerini o dönemde topladık.

Erdoğan, dün akşam Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı: Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Başkan Erdoğan, 3.7 milyon Euro'yu Suriyeliyi ülkede barındırdıklarınıdile getirerek, şimdi yeni bir göçdalgasını kaldıracak durumdaolmadıklarını söyledi. Sınıra yürüyenmültecileri hatırlatarak, "Eğer böylegiderse biz kapıları açmak zorundakalacağız dedik. İnanmadılar, biz dekapıları açtık. Bu sabah itibarıyla18 bin kişi kapıları zorlayıp geçtiler.Bugün 30 bini bulabilir. Kapıları artıkkapatmayacağız" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Patriot füze talebiyle ilgili Başkan Erdoğan'la konuştuklarını açıkladı.