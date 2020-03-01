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'de Esad'ın kalleş saldırısında gazi olan 'in ilk isteği duygulandırdı!

’de katil Esad’ın kalleş saldırısı sonucunda yaralanan kahraman asker Uzman Çavuş Ertemiz’in ilk isteği duygulandırdı. Ertemiz, “Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım” ifadelerini kullandı. Uzman Çavuş aylar önce Resulayn'da görevli olduğu sırada Bozüyük Belediye Başkanına bir fotoğraf göndermişti. Başkan , bu fotoğrafı çerçeveleterek, yaralı Uzman Çavuş'a hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

  • Güncel
  • 01.03.2020 07:56
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 07:59
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi. Uzman Çavuş Ertemiz, "Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım" dedi.

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