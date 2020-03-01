Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi. Uzman Çavuş Ertemiz, "Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım" dedi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi. Uzman Çavuş Ertemiz, "Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım" dedi.
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