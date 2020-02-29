Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan mesaisi! Ruhani ve Charles Michel ile görüştü

Başkan , ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 19:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 19:55
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesaisi

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MICHEL İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan İdlib mesaisi! Ruhani ve Charles Michel ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri