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yardıma giden ambulansı bile vurdu!

’ın kalleş saldırısında 34 kahraman askerimiz şehit olmuştu. 34 şehidimizden biri olan 21 yaşındaki Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, saldırıya uğrayan arkadaşlarına yardıma giderken şehit düştü. Şehidin bulunduğu ambulans katil Esad’ın katil ordusunun hedefindeydi. ’ın “Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular” dediği araçtı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 08:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.03.2020 08:14
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Katil Esad yardıma giden ambulansı bile vurdu!

Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), 'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği ambulans, Akay'ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.



İdlib'de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı 'in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.

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