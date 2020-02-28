Suriye'de rejim güçleri dün gece yine hain bir saldırı gerçekleştirdi. Serakip kasabasındaki hava bombardımanında 33 askerimizi şehit etti.
Türk Ordusu kalleşlere anında karşılık verdi. Havadan ve karadan sabaha kadar süren müthiş bir operasyona girişti. Esed rejimine ait hedeflerinin tamamını ezdi geçti.
Suriyeli muhaliflere destek veren komandolarımız, kahpe saldırı üzerine harekete geçti. Düşman birliklerine dersini verdi.
KÜLLİYE'DE İDLİB ZİRVESİ
ERDOĞAN'IN liderliğinde Külliye'de güvenlik zirvesi yapıldı. 2 saatlik toplantıda kalleşlere misliyle cevap verilmesi kararlaştırıldı.
NOTLAR
TÜRKİYE Suriyeliler'e Avrupa kapılarını açtı.
BAKAN Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
SON 10 günde İdlib'de bin 709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.
LAZKİYE'DEKİ iki patlama, Esad güçlerine ağır darbe indirdi.
KILIÇDAROĞLU, Bahçeli ve Akşener, partilerini alarma geçirdi.
BOMBA YAĞDIRDIK
Suriye'de Esed rejimi, hain bir saldırı daha düzenledi. İdlib'te dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Yaralanan 36 askerimiz Hatay'a getirilerek tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk topçu birlikleri, Esed rejimine ait hedefleri yerle bir etti.
NATO İLE GÖRÜŞME
Çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hain saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada son 10 günde bin 709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri aracın vurulduğunu bildirdi.
ABD: UÇUŞLAR YASAKLANSIN
ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başkan Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu. Graham, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor" dedi.
ANKARA'DA İDLİB ZİRVESİ
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de dün gece güvenlik zirvesi yapıldı. 2 saat süren toplantıda İdlib'te gerçekleşen saldırılar ele alındı. Atılacak çok sert adımlar masaya yatırıldı.
SURİYELİLER'E AVRUPA KAPISI AÇILDI
Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiğini açıkladı.
ELLERİ KIRILACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" dedi.
Suriye'deki rejime ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Saldırının ardından sınıra çok sayıda askeri araç takviyesi yapıldı.
Türk Ordusu kalleşlere anında karşılık verdi. Havadan ve karadan sabaha kadar süren müthiş bir operasyona girişti. Esed rejimine ait hedeflerinin tamamını ezdi geçti.
Suriyeli muhaliflere destek veren komandolarımız, kahpe saldırı üzerine harekete geçti. Düşman birliklerine dersini verdi.
KÜLLİYE'DE İDLİB ZİRVESİ
ERDOĞAN'IN liderliğinde Külliye'de güvenlik zirvesi yapıldı. 2 saatlik toplantıda kalleşlere misliyle cevap verilmesi kararlaştırıldı.
NOTLAR
TÜRKİYE Suriyeliler'e Avrupa kapılarını açtı.
BAKAN Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
SON 10 günde İdlib'de bin 709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.
LAZKİYE'DEKİ iki patlama, Esad güçlerine ağır darbe indirdi.
KILIÇDAROĞLU, Bahçeli ve Akşener, partilerini alarma geçirdi.
BOMBA YAĞDIRDIK
Suriye'de Esed rejimi, hain bir saldırı daha düzenledi. İdlib'te dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Yaralanan 36 askerimiz Hatay'a getirilerek tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk topçu birlikleri, Esed rejimine ait hedefleri yerle bir etti.
NATO İLE GÖRÜŞME
Çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hain saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada son 10 günde bin 709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri aracın vurulduğunu bildirdi.
ABD: UÇUŞLAR YASAKLANSIN
ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başkan Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu. Graham, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor" dedi.
ANKARA'DA İDLİB ZİRVESİ
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de dün gece güvenlik zirvesi yapıldı. 2 saat süren toplantıda İdlib'te gerçekleşen saldırılar ele alındı. Atılacak çok sert adımlar masaya yatırıldı.
SURİYELİLER'E AVRUPA KAPISI AÇILDI
Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiğini açıkladı.
ELLERİ KIRILACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" dedi.
Suriye'deki rejime ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Saldırının ardından sınıra çok sayıda askeri araç takviyesi yapıldı.
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