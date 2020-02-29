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SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

Yeni nesil savaş teknolojilerinin vazgeçilmezlerinden birisi olan İnsansız Hava Araçları Türk Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünya literatürüne giren bir operasyon yapıldı. Dünyada ilk kez yerli ve milli SİHA'larımız havalanıp, rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. Tarihe geçen bu operasyon sonrası SİHA nedir, özellikleri nelerdir merak ediliyor.

29.02.2020 15:41 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





