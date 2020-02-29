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SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

Yeni nesil savaş teknolojilerinin vazgeçilmezlerinden birisi olan İnsansız Hava Araçları Türk Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünya literatürüne giren bir operasyon yapıldı. Dünyada ilk kez yerli ve milli SİHA'larımız havalanıp, rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. Tarihe geçen bu operasyon sonrası SİHA nedir, özellikleri nelerdir merak ediliyor.

29.02.2020 15:41 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:59
SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

Son dakika haberine göre, SİHA'lar toplu halde havalandı. Rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. İdlib'de rejime yönelik operasyon, savunma literatürlerine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de kapalı hava sahası engelini insansız hava araçları ile aştı. Silahsız İHA'lara ek olarak sürü halde havalanan Silahlı Bayraktar TB2 ve ANKA-S'ler bölgede Mehmetçiğe büyük üstünlük sağladı.

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SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

Silahlı İHA'lar sürü halinde havalandı. Belirlenen hedeflere kilitlendi. Topçu birlikleri ile koordineli bir şekilde İdlib ve Halep bölgesinde stratejik hedefler tek tek imha edildi.

Etkili harp başlığına sahip SİHA'larla yapılan hava taarruzları Mehmetçiğin karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda elini güçlendirdi.

SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

İHA ve SİHA'lar sayesinde TSK unsurlarına havadan gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimali de en aza indi.

SİHA NEDİR ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin İlk Silah Kullanan İnsansız Hava Aracı

-Gövde Uzunluğu 6.6 metre

-Kanat Açıklığı 12 metre

-Toplam Kalkış Ağırlığı 650 kg

-Faydalı Yük Ağırlı 55 kg

-Azami Hızı 120 knot

-Servis İrtifası 27.000 feet

-Havada Kalma Süresi 25 saat

SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

TÜRKİYE SİHA'YI NE ZAMAN KULLANDI?

Türkiye'nin insansız hava araçlarına yönelmesindeki en önemli etkenlerin başında uzun yıllardır teröre karşı vermiş olduğu mücadele geliyor.

SİHA nedir? İdlib'de SİHA'larla tarihe geçen operasyon! Dünyada ilk kez yapıldı...

Bu çerçevede Türkiye'nin İHA serüveni, operasyonel anlamda ilk insansız hava aracı GNAT'ı 1990'lı yılların başında ABD'den alması ile başladı. Bu sürecin sonrasında 1992 yılında kendi milli ve yerli imkanlarıyla üretmeye çalıştığı insansız hava araçlarını tüm zorluklara rağmen 2010 yılında üretmeyi başardı.

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