İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:
"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."
Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020
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