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Son dakika: , sınırdan ayrılan sayısını açıkladı

, üzerinden ayrılan sayısını açıkladı. Soylu,"Saat 21.02 itibarıyla ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776" dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 21:34
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 21:41
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Sınırdan ayrılan göçmen sayısı açıklandı

, saat 21.02 itibarıyla üzerinden ayrılan sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."

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