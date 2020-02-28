Türkiye kalleş saldırı sonrası tek yürek! Dualar kahraman Mehmetçik için!

KINAMA MESAJLARI

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, İdlib'den gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükekşi, "Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgede bulunan Türk askerlerinin sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaptığını kaydederek "Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.