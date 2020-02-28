Türkiye kalleş saldırı sonrası tek yürek! Dualar kahraman Mehmetçik için!
Suriye'nin İdlib kentinde katil Esad'ın hain saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Yürek yakan şehit haberlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kahraman Mehmetçiklerimiz için dualar edildi, gıyabi cenaze namazları kılındı. Tüm iş yeri ve evlerin önlerine Türk bayrakları asıldı. İşte tek yürek Türkiye…
Birçok ilde olduğu gibi Malatya'daki Söğütlü Cami'de şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk, Kur'an-Kerim okudu ve dualar etti. Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde ise cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okundu, dua edildi.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yayımlanan mesajda "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
GIYABİ CENAZE NAMAZLARI KILINDI
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından cuma namazı kıldırıldı. Hutbede birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taştan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakılarına da sabır temennisinde bulundu.
Cuma namazı sonrası aynı camide müftü Mehmet Taştan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.
DÜKKANLAR, EVLER, CAMİİLER BAYRAKLARIMIZLA DONATILDI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yaptığı açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet yaralı olanlar şifa diledi. Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
"Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Acımız büyük, İdlib'de kahraman evlatlarımızı şehit verdik. Ancak biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple esnafımıza al bayrağımızı dağıttık."
KINAMA MESAJLARI
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, İdlib'den gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükekşi, "Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgede bulunan Türk askerlerinin sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaptığını kaydederek "Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türk milletinin böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi ve devlete her anlamda destek olması gerektiğine işaret ederek "Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de bu saldırının sorumlularının hesap vereceğini aktararak "Gaziantepli sanayiciler olarak milli güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye'de bulunan Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Bu konuda bizlere düşecek olan her türlü desteğe hazırız. Allah Mehmetçiğimizin tırnağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.