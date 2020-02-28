Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi!

Son dakika haberi... , 33 şehit verdiğimiz 'deki kalleş saldırının ardından 'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplandı. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Öte yandan dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:53
ABONE OL
NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi!

'da 'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sona erdi.

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunacak.

Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ MADDESİ
NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

NATO SALDIRIYI KINAMIŞTI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınamış ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istemişti.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Dulqarnein Dulqarnein

AZERBAYCAN teyakkuzda olsun, ACILEN isgal altindaki AZERI topraklar "NAGORNO VE KARABAG" geri alinmali, bu sefer SABIR bitti... rusyayi anadoludan tasfiye etmek vakti fazlasiyla geldi! ERMENI hancerini yok etmek vakti! HIC BIR RUS GEMISINI Süriye kiyilarina YAKLASMAYA ASLA IZIN VERMEYIN! gerekirse BATIRIN!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 10:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri