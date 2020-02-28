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Son dakika: 'den 'de kapalı oturum teklifi

Son dakika: haberi... Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz"

  • Güncel
  • 28.02.2020 14:58
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 15:08
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