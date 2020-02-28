Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanı Bostancı, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.
Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanı Bostancı, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.
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