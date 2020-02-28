Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'nın desteğiyle ilerleyen Esed rejiminin hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesi sonrası Rusya Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin ise, Erdoğan ile Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu ve açıklamalar yaptı. Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov ise küstah sözler sarf etti.

BİR AÇIKLAMA DA LAVROV VE KREMLİN'DEN

Rusya Dışişileri Bakanı Sergey Lavrov, "Erdoğan ile Putin bugün telefonda görüştü. İdlib konusunda Erdoğan ile Putin arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristler ile ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Suriye'deki teröristlere karşı hiçbir taviz verilmemeli. Türk ordusuyla her gün temaslar sürüyor. Rus ve Türk heyetleri Ankara'da bugün de görüşmelere devam edecekler. Suriye konusunda Astana sürecinin devamı için üstesinden gelinmez engeller yok" dedi.

Kremlin: "Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum konusunda ciddi endişeler ifade edildi. Putin ile Erdoğan'ın yakın zamanda üst düzey toplantı düzenlenmesi olasılığını değerlendirilmesi konusunda anlaştılar. Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Kuzey Suriye'de durumun normalleştirilmesi için ek tedbirler alınması ihtiyacı konusunda görüş birliğine varıldı."

RUS İSİMDEN KÜSTAH SÖZLER

Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bir açıklama da Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov'dan geldi. Reuters'ın Interfax'tan aktardığı açıklamaya göre Cabarov, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı geniş çaplı bir operasyonun Ankara için kötü şekilde sonuçlanacağını öne sürdü.

ABD, NATO VE BM'DEN İLK AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: "Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var. Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

33 askerin şehit edilmesinden sonra İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden taziye mesajı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "İsrail Ankara Büyükelçiliği, dün gece Türk askerlerinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duymuştur. Yaralılara acil şifalar ve hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.