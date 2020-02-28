Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi.



SİHA SALDIRISINDA ESAD'A AĞIR DARBE!

Halep kırsalında bir evde düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi.





Saldırıda aralarında rejimin 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda asker öldürüldü.







İKİ ÖNEMLİ KOMUTAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda rejimin iki önemli komutanı Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati de öldürüldü.