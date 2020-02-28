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SİHA'lardan katil Esad'a ağır darbe! Sağ kolu Rahmun ve iki önemli komutan öldürüldü

'deki alçak saldırı sonrası , Esad rejimine bomba üstüne bomba yağdırdı. Halep kırsalında ordumuz tarafından düzenlenen SİHA saldırısında rejimin 124’üncü Tugay Komutanı Rahmun ve iki önemli komutanının öldürüldüğü açıklandı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 23:29
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 23:40
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SİHA'lardan katil Esad'a ağır darbe!

'nin (TSK) Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi.

SİHA SALDIRISINDA ESAD'A AĞIR DARBE!
Halep kırsalında bir evde düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında rejimin 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda asker öldürüldü.



İKİ ÖNEMLİ KOMUTAN DA ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırıda rejimin iki önemli komutanı Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati de öldürüldü.

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