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Estonya'dan 'ye dayanışma mesajı

Estonya , “’de faaliyet gösteren güçlerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyor ve ile olan dayanışmamızı tekrarlıyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 05:48
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 05:50
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Estonya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Estonya'nın Birleşmiş Milletler () , 'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplananan BM Güvenlik Konseyi öncesi Estonya, , , ile eski BMGK üyesi Polonya adına ortak bir basın açıklaması yaptı.

REJİMİNE VE RUSYA'YA ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI ÇAĞRISI

Jurgenson, açıklamasında şunları kaydetti:

"İdlib'de faaliyet gösteren güçlerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyor ve ile olan dayanışmamızı tekrarlıyoruz. Hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyelerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar, tarafından desteklenen ve siyasi olarak arka çıkılan Suriye rejiminin, sivillere karşı sonuçlarını göz ardı ederek askeri stratejisini her ne pahasına olursa olsun sürdürdüğünü gösteriyor."

Suriye rejiminin askeri operasyonlarını hemen durdurması gerektiğini belirten Jurgenson, "Suriye rejimine ve Rusya'ya uluslararası insani hukuka saygı duymaları çağrısında bulunuyor ve BM'yi Suriye'nin kuzeybatısında acil bir ateşkes çabası için tüm ilgili taraflarla ilişkilerini yoğun bir şekilde hızlandırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Jurgenson, Suriye'de askeri bir çözümün bulunmadığını yineleyerek, İdlib'deki krizle ilgili gelişmelere yönelik ortak çabaları sürdürmek için Türkiye ve Suriye'nin diğer komşularıyla koordinasyonu sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

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