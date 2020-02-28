İspanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Laya, Çavuşoğlu'na telefon ederek, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonrasında 33 Türk askerinin şehit düşmesi nedeniyle İspanya hükümeti adına başsağlığı mesajını iletti.

Görüşmede, Laya, Türkiye'nin İspanya'nın NATO'daki bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, "İspanya'nın, sivil halkı savunma ve barış misyonu kapsamında 5 yıldır bu topraklarda füze savunma sistemini konuşlandırarak Türkiye'ye gösterdiği dayanışmayı yineledi.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.