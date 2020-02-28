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'deki hain saldırının ardından 'dan 'ye dayanışma mesajı

Hükümeti, 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu askerinin şehit edilmesiyle bağlantılı olarak ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 22:12
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 22:12
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İspanya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Arancha Gonzalez Laya ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Laya, Çavuşoğlu'na telefon ederek, 'de rejim güçlerinin saldırıları sonrasında askerinin şehit düşmesi nedeniyle İspanya hükümeti adına başsağlığı mesajını iletti.

Görüşmede, Laya, 'nin İspanya'nın 'daki bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, "İspanya'nın, sivil halkı savunma ve barış misyonu kapsamında 5 yıldır bu topraklarda füze savunma sistemini konuşlandırarak Türkiye'ye gösterdiği dayanışmayı yineledi.

rejim güçlerinin dün gece İdlib'de mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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