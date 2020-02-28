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Cumhurbaşkanlığı atama kararları 'de yayımlandı

üyeliği ile Sağlık ve üyeliği, üyelikleri ile 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 02:38
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 02:38
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.

üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ATAMASI YAPILDI
Ayrıca, Hazine ve açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.

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