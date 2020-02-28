Bugünkü
Takvim

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ'dan 'ye taziye mesajı

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ, dün 'de rejim güçlerinin hain saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle 'ye taziye mesajlarını iletti.

  • Güncel
  • 28.02.2020 22:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 22:02
ABONE OL
Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ'dan taziye mesajı

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ, dün 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Slovenya ndan yapılan açıklamada, İdlib'de yaşanan gerginlikten endişe duyulduğu ifade edilirken, dün geceki saldırılarda hayatlarını kaybeden Türk askerleri için Slovenya'nın 'ye başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların bir an önce sona ermesi ve barışın inşası için tarafların ellerinden geleni yapmaları çağrısında da bulunuldu.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığının açıklamasında ise İdlib'de yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğu belirtilirken, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Gerginliğin düşürülmesi ve uluslararası sorumluluklara saygı gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, barışın inşası ve sivillerin korunması için atılan her adımın Hırvatistan tarafından desteklendiği bildirildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.
Açıklamada ayrıca, Karadağ'ın her zaman müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri