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'da 1 provokatörü gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'deki saldırıya yönelik üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 22:06
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 22:07
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Sosyal medya provokatörüne gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'deki saldırıya yönelik üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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