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'tan şehitleri için taziye mesajı

, hesabından şehitleri için taziye mesajı yayınladı. Bakan Albayrak mesajında "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, muzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 00:55
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 00:58
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Bakan Albayrak'tan şehitler için taziye mesajı
'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 asker şehit oldu.

, hesabından İdlib şehitleri için taziye mesajı yayınladı.




Bakan Albayrak mesajında "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.

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