İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 asker şehit oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İdlib şehitleri için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak mesajında "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İdlib şehitleri için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak mesajında "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.
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