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Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinin 'daki müzakereleri sona erdi

Son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin 'da 'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulandı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 19:47
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 20:28
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Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi
Türk ve Rus heyetlerin 'daki müzakereleri sona erdi, görüşme 3,5 saat sürdü.

ELE ALINAN KONULAR
Ankara'da Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen görüşmede; İdlib'deki son durum, acil ateşkes çağrısı konuları ele alındı. Görüşmede insani durumun felaket halini almaması için kitlesel göçün engellenmesi vurgulandı.

BİR AN EVVEL ATEŞKES SAĞLANMALI
Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada ''Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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