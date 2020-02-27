Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de Esad rejimininin yaptığı katliamlara ve alçak saldırılara Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. İngilizce olarak paylaşımda bulunan Altun, rejimin yaptığı katliamlara izin verilmeyeceğini ifade etti.

Altun'un ifadeleri şu şekilde:

"ZAMAN DARALIYOR"

Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.

Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz.

"BAŞKA ÖNLEMLER ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

"BÖLGE HALKININ GÜVENLİĞİ VE BÖLGENİN İSTİKRARI TEHLİKEDEDİR."

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil! Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir.