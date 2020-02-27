Bugünkü
Takvim

'ten flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Belgelerim var!

Genel Başkanı ’ten Genel Başkanı ’nun her defasında inkar ettiği ve ’nin gizlemeyelim dediği kirli ittifak ile ilgili bomba bir açıklama geldi. Perinçek, 2015’te Kılıçdaroğlu’na ittifak teklifi götürdüğünü ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisine “HDP olmazsa olmaz” yanıtını verdiğini söyledi. Perinçek söylediklerinin hepsinin belgeli ve kayıtlı olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 11:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 11:56
ABONE OL
Doğu Perinçek'ten flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Özel bir televizyon kanalında bir programa katılan Genel Başkanı - ittifakıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Doğu Perinçek, CHP ile yapacakları ittifakın Kılıçdaroğlu'nun HDP'den vazgeçmemesi sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"SÖYLEYECEKLERİM TAMAMEN BELGELİ"
Doğu Perinçek, 2015 seçimleri öncesinde CHP lideri ile yaptığı ittifak görüşmelerini anlattı. Perinçek, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı" dedi ve şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'yla önce bir otelde sonra bizim genel merkezimizde bir araya geldik.Kemal Kılıçdaoğlu bizim ittifak teklifimize, fay hatlarını çatlatırız yanıtını verdi."

"HDP OLMAZSA İTTİFAK OLMAZ
Bu sözler üzerine programın bir diğer konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Perinçek'e "Kılıçdaroğlu size, HDP olmazsa ittifak olmaz ifadesini kullandı mı" sorusunu yöneltti. Perinçek ise "Evet aynen öyle dedi" yanıtını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Doğu Perinçek'ten flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Belgelerim var!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri