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CHP’li Kaya’dan HDP savunması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sözcüsü gibi konuştuğu HDP'yi savundu. HDP'li Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik 'şeffaf ittifak' çağrısına ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok" dedi.

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CHP’li Kaya’dan HDP savunması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sözcüsü gibi konuştuğu HDP'yi savundu. HDP'li Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik 'şeffaf ittifak' çağrısına ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok" dedi.

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