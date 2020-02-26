CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sözcüsü gibi konuştuğu HDP'yi savundu. HDP'li Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik 'şeffaf ittifak' çağrısına ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok" dedi.
CHP’li Kaya’dan HDP savunması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sözcüsü gibi konuştuğu HDP'yi savundu. HDP'li Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik 'şeffaf ittifak' çağrısına ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok" dedi.
- Güncel
- 26.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.