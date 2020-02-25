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Genel Başkanı 'den skandal kongresine sert tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı , kongresinde bebek katili Öcalan’a saygı duruşunda bulunulmasına ve ’nın okunulmamasına tepki göstererek, “'nın yan kolu HDP'nin kongresindeki rezillikler rahatsız etmiştir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, skandalla ilgili soruşturma açması gerektiğini belitti. Öte yandan HDP'nin 'ye ittifakı gizlemeyelim çağrısına da değinen Bahçeli, "HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, 'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir" dedi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 11:26
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 11:36
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Devlet Bahçeli'den skandal HDP kongresine sert tepki!

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında 'nin skandal kongresine sert tepki gösterdi.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"
Savcıların soruşturma açması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır. CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir"

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Pazar günü HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde okunmamıştı. elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a selam gönderilmiş, saygı duruşunda bulunulmuştu.

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