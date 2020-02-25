MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HDP'nin skandal kongresine sert tepki gösterdi.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

Savcıların soruşturma açması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır. CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Pazar günü HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde İstiklal Marşı okunmamıştı. PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a selam gönderilmiş, saygı duruşunda bulunulmuştu.