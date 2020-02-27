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'tan '' paylaşımı: Rahmetle anıyoruz

, 'ın ölümünün 9. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 11:46
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 11:46
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Bakan Albayrak'tan 'Erbakan' paylaşımı

, 'ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında , "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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