Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında , "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/0ymnkbRwoN— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020
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