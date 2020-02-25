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Eş Genel Başkanı 'nin gidişi 'ye bir mesaj mı?

Geçtiğimiz gün düzenlenen 4. Olağan Kongresi’nde Eş Genel Başkan görevine devam ederken diğer Eş Genel Başkan görevini ’a devretti. Pervin Buldan’ın ’ye ittifakımızı gizlemeyelim çağrısının ardından yaşanan bu değişim, CHP’ye bir mesaj mı sorusunu da akıllara getirdi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 10:24
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 10:29
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Siyasette "üçüncü ittifak" tartışmaları sürerken 'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eşbaşkan gitti, yerine geldi. Böylece ve Temelli'nin temsil ettiği "radikal Türk solu" tasfiye edilmiş oldu. 'nda bulunan İyi Parti karar aşamasında, -HDP ittifakının geleceği ise merak ediliyor.

Yenişafak'ın haberine göre, 'da siyaset kulisleri hareketlendi. Millet İttifakı'nda CHP'nin gizli ortağı HDP'nin önceki gün Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongresi'nde sürpriz bir değişim yaşandı.

CHP'nin gizli ortağı HDP'den gelen 'şeffaf ittifak' çağrısı üstü örtülü biçimde yinelendi. Daha önce bir mülakatında CHP'den açıkça söz eden HDP Eş Genel Başkanı , bu kez kongrede yaptığı konuşmada çağrısını net bir adres vermeyerek 'demokrasi ittifakı' mesajı ile sürdürdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK!
HDP'den üst üste gelen çağrılara CHP'den gelecek yanıt beklenirken, yönetim de suskunluğa büründü. Beklenen açıklama CHP lideri Kemal 'ndan isim vermeden HDP'ye yeşil ışık yaktığı bir demeci ile geldi. Kılıçdaroğlu, "Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım" demekle yetindi. Bu cevabın HDP'yi tatmin edip etmeyeceğini ise önümüzdeki dönem gösterecek.

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