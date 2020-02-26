Bugünkü
Takvim

'dan, "koronavirüse karşı önlem alınmıyor" diyen Şirin Payzin'e jet yanıt!

Sağlık Bakanı , Şirin Payzin'in "İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmıyor" iddiasına twitter üzerinden yanıt verdi. Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 23:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:38
ABONE OL
Bakan Koca'dan Payzin'e jet yanıt!

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bir çok ülkede yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs dünya geneline hızla yayılmasına rağmen alınan tedbirlerle Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmadı.

Dünya genelinde yayılan ölümcül virüsün alınan tedbirler sebebiyle Türkiye'de henüz görülmemesini hiçe sayan TV programcısı Şirin Payzin twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

PAYZİN: İSTANBUL HAVAALANI'NDA BİR ÖNLEM YOK
İstanbul Havaalanı'nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzin, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Havalimanının twitter hesaplarını mesajına etiketliyerek "İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" paylaşımını yaptı.

BAKAN KOCA TEK TWEETLE SUSTURDU
ise, Payzin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

'ın kurban hazımsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bakan Koca'dan, "koronavirüse karşı önlem alınmıyor" diyen Şirin Payzin'e jet yanıt!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri