Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Regaip Kandili bugün Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. Sevdiklerine, eşine, ailesine ve dostlarına kandil mesajı atmak isteyen vatandaşların 2020 Kandil mesajları hakkındaki araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu mübarek günde yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili dualı mesajları ve sözlerini burada derledik.

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REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!