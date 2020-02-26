Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'koronavirüs' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Tahran'dan gelen vatandaşların testleri negatif çıktı.

Kum ve Meşet geçmişi olamayan karantinadaki kişiler en az 7 gün bekletilmesi gerekirse 14 güne çıkartılması anlayışı benimsendi.

(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, Corona virüsüne şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez.

Yarın sınır kapılarındaki önlemleri görmek için harekete geçeceğim.

Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.

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