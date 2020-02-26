Koronavirüs (Kovid-19) 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Her geçen dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'nin komşusu İran, Irak ve Yunanistan'da görülmüştü. Gelen son dakika bilgisine göre ölümcül virüs Türkiye'nin bir komşusunda daha görüldü. İşte Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan salgınla ilgili son dakika gelişmeleri...
26.02.2020 22:35
- Son Güncelleme: 26.02.2020 22:35
Pakistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.
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