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Koronavirüs (Kovid-19) 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Her geçen dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'nin komşusu İran, Irak ve Yunanistan'da görülmüştü. Gelen son dakika bilgisine göre ölümcül virüs Türkiye'nin bir komşusunda daha görüldü. İşte Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan salgınla ilgili son dakika gelişmeleri...

26.02.2020 22:35 - Son Güncelleme: 26.02.2020 22:35
Koronavirüs Kovid-19 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

Pakistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.

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Koronavirüs Kovid-19 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

HER ŞEY KONTROL ALTINDA
Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı.

Mirza, konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Koronavirüs Kovid-19 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Koronavirüs Kovid-19 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

Koronavirüs Kovid-19 3 ülkeye daha sıçradı! Aralarında Türkiye'nin bir komşusu da var

KUZEY MAKEDONYA'DA İLK KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ
Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

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