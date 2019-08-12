Şirin Payzın'ın kurban hazımsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı
Her Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hazımsızlara bir yenisi daha eklendi. Sözde gazeteci Şirin Payzın, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kaçan bir kurbanlık boğa için "afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı .." ifadelerini kullandı. Şirin Payzın'ın bu paylaşımına tepkiler yağdı. Bazı Twitter kullanıcıları, Şirin Payzın'ın bir kebapçıda çekilmiş fotoğraflını koyarak "Kebapçıda yediğin etler ağaçta mı yetişiyor" dedi.
12.08.2019 09:08
- Son Güncelleme: 12.08.2019 09:08
Sözde gazeteci şirin Payzın, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Kurban ibadetine karşı beslediği düşmanlığı gözler önüne serdi. Payzın, sahibinden kaçan bir kurbalık boğa için "afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı .." ifadelerini kullandı. Payzın'ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler yağdı.
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