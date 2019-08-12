Şirin Payzın'ın kurban hazımsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı

Sözde gazeteci şirin Payzın, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Kurban ibadetine karşı beslediği düşmanlığı gözler önüne serdi. Payzın, sahibinden kaçan bir kurbalık boğa için "afferin boğa... hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı .." ifadelerini kullandı. Payzın'ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepkiler yağdı.