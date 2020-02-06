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  • 06.02.2020 14:41
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 14:41

Pegasus Genel Müdürü 'nin timsah gözyaşları sırasında sosyal medyada PR operasyonu

Dün akşam saatlerinde 'na ait bir uçak iniş sırasında 'nda pistten çıkarak 3 parçaya bölündü. Kaza sonucu 3 yolcu hayatını kaybederken, 179 yolcu ise yaralandı. Son yıllarda adı sık sık kazalara karışan Pegasus Havayolları'nın Genel Müdürü düzenlediği basın toplantısında ağlayıp gazetecilerin sorularından kaçarken, sosyal medyada da bu gözyaşları üzerinden algı başlatılarak Pegasus aklanmaya çalışıldı.

Timsah gözyaşları sırasında sosyal medyada PR operasyonu

Türkiye dün akşam saatlerinde 'na ait uçağın 'nda pistten çıkarak 3 parçaya bölünmesinin haberiyle sarsıldı. Kazada büyük sorumluluğun Pegasus Havayolları'na ait olduğu belirtilirken, son dönemde 2 yılda 3 kazaya adı karışan Pegasus'un kazalarda ihmalleri olduğu iddia edildi.

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Kazanın ardından Pegasus Havayolları Genel Müdürü basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Açıklama yaptığı sırada kendisini zorlayarak timsah gözyaşları döken ve bu şekilde kazanın sorumluluğundan sıyrılmayı hedefleyen Nane, kazanın nedenlerini araştıran gazetecilerden de "sorumlu yayın" yapmalarını isteyerek adeta olayın üzerini örtmeye çalıştı. Gözyaşlarının ardından gazetecilerden soru almayı da reddeden Nane, adeta sorumluluktan ve sorulardan kaçtı.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane'nin açıklama yaptığı sırada eş zamanlı olarak sosyal medyada da bir algı operasyonu başlatıldı. Nane'nin ağlaması üzerinden "merhamet, sorumluluk, samimiyet" vurgusu yapan bazı hesaplar; bu şekilde Pegasus'u aklamaya çalışan bir operasyon başlattı. Bu hesaplardan bazılarının yaptığı diğer paylaşımlarda kurguladıkları operasyon deşifre oldu.

Bu hesaplardan yapılan paylaşımlarda Pegasus aklanmaya çalışılırken, Başkan Erdoğan ve hükümet hedef gösterildi. Timsah gözyaşları üzerinden prim kasan bu hesapların attığı tweetler Pegasus Genel Müdürü Nane'nin canlı yayında ağlamasının "PR" ürünü olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

MUHALİF MEDYA DA ÇANAK TUTTU
Muhalif bazı medya kuruluşları da 3 kişinin hayatını kaybettiği 179 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili olayın sorumlularından olan Pegasus Genel Müdürü Nane'nin gözyaşlarını manşetlere taşıyarak olayı ajite etti. Kazanın sorumluluğundan ve basın mensuplarının sorularından kaçan Nane'nin ağlamasına vurgu yapan muhalif medya, bu şekilde olayı dramatikleştirerek bu algıya çanak tuttu.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O OPERASYONUN BAZI ÖRNEKLERİ






Takvim.com.tr / Özel Haber

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