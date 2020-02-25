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Son dakika: 'de otobüsten inmeye çalışırken ölen hakkında flaş gelişme! Olayı keşif belirleyecek!

Son dakika haberleri... 'de 2019'da özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İlginç ölümle ilgili yürütülen davada mahkeme heyeti seçilecek bilirkişiler huzurunda, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs gününe erteledi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 17:47
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 17:50
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Otobüsten inmeye çalışırken ölmüştü! Flaş gelişme

'de Gebze ilçesinde, 18 yaşındaki 'ın kapısı açık olan özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde, geçen yıl 16 Temmuz günü yaşanan kaza şöyle meydana geldi:

Ailesiyle birlikte Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs iş yerinin önüne geldiğinde de hareket halindeki aracın açık olan kapısından inmek istedi. Ancak otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlandığı ve okul masraflarını çıkartmak için çalıştığı öğrenilen Günay Gönülaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Y.K. ise tutuklandı.

Sürücü hakkında Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü tam kusurlu bulundu. Yapılan yargılama sırasında sürücü Y.K., tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasında, ölen genç kızın ailesi ve avukatı ile tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, seçilecek bilirkişiler huzurunda, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs gününe erteledi.

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