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Son dakika: 'da 4,4 büyüklüğünde | Son depremler

Son dakika haberleri... 'da 4,4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 17:32
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 17:52
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Ağrı'da korkutan deprem!

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat Türkiye saati ile İran'ın Hoy kentinde 17:14'te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem yerin 5.0 km altında oluştu. Deprem 'da da hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

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