Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bir kişinin terör örgütü lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.