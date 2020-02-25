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Son dakika: 'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre 'da, terör örgütü / lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

  • Güncel
  • 26.02.2020 00:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 00:06
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Sakarya'da terör operasyonu! Tutuklandı

'da, terör örgütü / lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bir kişinin terör örgütü lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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