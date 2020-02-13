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  • 13.02.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:25

Ayvalık’ta 87 ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı

’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın ’na gitmek isteyen toplam 87 düzensiz ile 2 organizatör zanlısı yakalandı.

87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı!
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin; Küçükköy Mahallesi ile Tuzla mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevleri sırasında; 'na gitmek için hazırlık yapan 35 Suriye, 38 Afganistan, 14 Kongo uyruklu düzensiz lerle, bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen B.K ile M.M isimli iki organizatör zanlısı yakalandı.

Organizatör zanlıları gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 87 düzensiz göçmen hakkında da yasal işlemler başlatıldı.

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