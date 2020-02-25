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hakkında skandal ifadeler kullanan 'nden kovuldu!

Küçük yaşına rağmen okuduğu kitap sayısı ve bilgili tavırlarıyla sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki için skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savuran , ’ndeki işinden kovuldu.

  • Güncel
  • 25.02.2020 15:31
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 15:34
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Skandal paylaşımlarının ardından işten kovuldu!

'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan , son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

"İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"
Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

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