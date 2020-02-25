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'li 'nden büyük ihmal! 17 öğrenci zehirlendi!

’de büyükşehir belediyesi tarafından rögarlara yapılan ilaçlama, kanallardan sızarak bir okulun tuvaletinden içeri yayıldı. Dumanı soluyan 17 öğrenci zehirlendi. Öğrencilerden birinin astım hastası olduğu öğrenilirken İlçe Müdürü Şerafettin Çiftçi yaptığı son dakika açıklamasında zehirlenen öğrencilerin hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

  • Güncel
  • 25.02.2020 15:40
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ihmal!

Akılalmaz ihmal! Öğrencilerin ders işlediği saatlerde rögarları ilaçlayan belediye ekipleri, ilacın kanallardan okul tuvaletine girmesi sonucu çok sayıda öğrencinin zehirlenmesine neden oldu.

'in Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi'nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi. Yangın alarmının da çaldığı okul, bugün tatil edildi.

İLK MÜDAHALE OKULDA YAPILDI
tarafından okulun rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Rögarlardan giren ilacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci etkilendi. Okula yayılan dumanın ardından yangın alarmının çalmasıyla sınıflardan çıkan bazı öğrenciler de baygınlık geçirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslara alınan öğrenciler Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul bugün bir gün süreyla tatil edildi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI
Silifke Müdürü Şerafettin Çiftçi, okulda ilaçlama yapıldığı sırada 17 öğrencinin etkilendiğini, ilk müdahalenin okul içinde yapıldığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Çiftçi, "Şu an için endişe edecek bir durum yok. 17 öğrenci kısa zamanda hastanelerden taburcu edilecek" dedi. Öğrencilerin zehirlendiğini, aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu belirten bir veli, ilaçlamaların hafta sonları yapılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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