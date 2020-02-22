Atakan Kayalar, zekasıyla gündemi salladı. Aleyna Tilki "Ruh eşim. Seninle tanışmalıyım" diye mesaj yolladı.
Küçük filozof ise verdiği cevapla, ünlü popçuyu şoka uğrattı: Rap ve Aleyna Tilki dinlemem.
BAŞINA KAYALAR DÜŞTÜ
Okuduğu kitaplardan söz ettiği videolarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile şarkıcı Aleyna Tilki arasında yaşanan polemik dikkat çekti. Atakan'ın haberlerini gören Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından, "Benim seninle tanışmam lazım. Atakan ruh eşim gibisin" diye mesaj yazmış ve kendisinin de okulda anlaşılamadığını belirtmişti. Fizolof çocuğun, Aleyna'ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. Instagram'da müzik prodüktörü Erol Köse ile video yayınlayan Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler dinliyorsun?" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi. Bunun üzerine Tilki de yeni bir mesaj paylaşarak, "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk... Kristal çocuklar bir şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar. Popüler kültür canlı canlı çocuk harcıyor" ifadelerini kullandı.
BAKANLIK: HASSASİYET BEKLİYORUZ
Aile Bakanlığı'ndan Atakan Kayalar hakkında bir açıklama geldi. Açıklamada, "Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını artırmaktadır. Atakan ve ailesine sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı. Çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" denildi.
Küçük filozof ise verdiği cevapla, ünlü popçuyu şoka uğrattı: Rap ve Aleyna Tilki dinlemem.
BAŞINA KAYALAR DÜŞTÜ
Okuduğu kitaplardan söz ettiği videolarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile şarkıcı Aleyna Tilki arasında yaşanan polemik dikkat çekti. Atakan'ın haberlerini gören Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından, "Benim seninle tanışmam lazım. Atakan ruh eşim gibisin" diye mesaj yazmış ve kendisinin de okulda anlaşılamadığını belirtmişti. Fizolof çocuğun, Aleyna'ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. Instagram'da müzik prodüktörü Erol Köse ile video yayınlayan Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler dinliyorsun?" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi. Bunun üzerine Tilki de yeni bir mesaj paylaşarak, "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk... Kristal çocuklar bir şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar. Popüler kültür canlı canlı çocuk harcıyor" ifadelerini kullandı.
BAKANLIK: HASSASİYET BEKLİYORUZ
Aile Bakanlığı'ndan Atakan Kayalar hakkında bir açıklama geldi. Açıklamada, "Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını artırmaktadır. Atakan ve ailesine sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı. Çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" denildi.
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