Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.02.2020 09:46
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 09:55

Son dakika: : 3 /’li terörist hudut karakollarımıza teslim oldu

: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde /’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak ’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha /Suruç ve Mardin/’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Bakanlık duyurdu: 3 PKK/YPG’li teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (), 'nin kuzeyinden kaçan 3 /'li teröristin ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: MSB: 3 PKK/YPG’li terörist hudut karakollarımıza teslim oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri