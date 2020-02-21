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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl ikna çalışmaları ile terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının 41'e çıktığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 21.02.2020 23:09
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 23:09
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PKK'da çözülme sürüyor!

, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 41'E ÇIKTI
2006 yılında terör örgütüne katılan 'Haki' kod adlı Adem Ö. isimli terörst, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısının 41'e çıktığı öğrenildi.

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